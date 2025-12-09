Matera, Festa della Bruna: per la seconda volta al via un atto straordinario che segna una svolta culturale, amministrativa e identitaria. Ecco di cosa si tratta

Per la seconda volta nella storia recente della Festa della Bruna, l’Associazione Maria SS. della Bruna compie un passo straordinario: la presentazione integrale e trasparente del bilancio della Festa 2025.

Scrive l’Associazione Maria SS. della Bruna:

“Un atto straordinario che segna una svolta culturale, amministrativa e identitaria per la Città.

Il 3 Luglio abbiamo assunto un impegno pubblico.

Oggi lo manteniamo, inaugurando un modello di gestione che pone Matera, i cittadini, gli sponsor e le istituzioni al centro di un processo di chiarezza totale: numeri, investimenti, fonti di finanziamento, costi reali e responsabilità vengono condivisi in modo aperto, comprensibile e verificabile da tutti.

Questa scelta non rappresenta soltanto un adempimento formale, ma un gesto di rispetto verso la comunità che vive il 2 Luglio come una tradizione irrinunciabile, un simbolo di identità collettiva e un elemento fondante del patrimonio culturale materano.

La nostra visione è chiara: una festa così importante può crescere solo se è sostenuta dalla fiducia; e la fiducia nasce dalla trasparenza.

Per questo riteniamo fondamentale riconoscere chi rende possibile ogni sua edizione: istituzioni, sponsor, aziende, professionisti, volontari, cittadini.

Sono loro a trasformare ogni anno la Festa della Bruna in un patrimonio condiviso, un evento che emoziona migliaia di persone e porta il nome di Matera ben oltre i suoi confini.

La Festa della Bruna non appartiene a un singolo ente.

È della Città.

È un’eredità che attraversa generazioni, un’opera d’arte collettiva che vive grazie alla partecipazione di tutti.

Da oggi, il nostro metodo di lavoro si fonda su un principio non negoziabile: trasparenza totale.

Solo mostrando entrate, uscite e processi possiamo rafforzare il rapporto con la comunità, stimolare nuove collaborazioni e presentare ai partner istituzionali e privati un modello di gestione moderno, credibile e proiettato al futuro.

Il 13 Dicembre presso l’Openspace dell’Apt Basilicata in Piazza Vittorio Veneto verrà presentato alla Città il bilancio completo della Festa della Bruna 2025, in una forma chiara, dettagliata e accessibile a chiunque.

Vogliamo che ogni cittadino possa leggere, comprendere e sentirsi parte attiva di ciò che si costruisce insieme, anno dopo anno.

Perché la trasparenza è un patto.

Un impegno con la Città.

E oggi dimostriamo che la parola data ha valore”.