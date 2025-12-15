Matera, dall’aula al reparto: il modello ASM per gli Ospedali di Comunità che nasce dall’alta formazione e guarda al futuro della sanità

Si è concluso il corso di alta formazione “Sviluppo delle competenze tecniche -professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario”, II edizione, al quale ha preso parte anche il personale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera con Stefania Bigherati, Angela Braia, Domenico Calciano, Vitina Ciaglia, Giambattista Grieco e Giustina Marasco.

Alla fine del corso, durato un anno, il gruppo di lavoro dell’ASM ha presentato il Project Work sugli Ospedali di Comunità, presentato nella sede dell’Ospedale San Carlo a Potenza, lo scorso venerdì durante la giornata conclusiva del workshop.

Il gruppo ASM ha ideato una Procedura “Modello Organizzativo dell’Ospedale di Comunità”, come allegato del Project Work, che descrive operativamente il funzionamento di un Ospedale di Comunità, delineando le fasi di ingresso, il processo di cura e la successiva dimissione dei pazienti;

fasi integrate con i percorsi di cura delle altre strutture della rete territoriale, al fine di garantire un approccio socio-sanitario e socio-assistenziale multidisciplinare, multiprofessionale e interprofessionale, utilizzabile come modello organizzativo di gestione degli Ospedali di Comunità nelle Aziende Sanitarie.

La commissione composta dai Docenti che hanno tenuto il corso, gestito dall’Università “Federico II” di Napoli ha apprezzato il lavoro svolto ritenendo la procedura operativa ideata come un modello interessante ed effettivamente implementabile nelle Aziende Sanitarie.

Ai partecipanti al corso il ringraziamento e i complimenti per il lavoro svolto da parte della Direzione Strategica dell’ASM.