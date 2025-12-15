Matera, cure palliative domiciliari: pronta la presentazione dei dati del primo anno di attività

Saranno presentati martedì 16 dicembre 2026 alle ore 15.00, presso la Sala “Coretti” della Direzione ASM di Matera, in via Montescaglioso, i dati relativi al primo anno di attività del servizio di cure palliative domiciliari realizzato grazie alla collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Locale di Matera e la Cooperativa sociale Sirio.

Nel corso della tavola rotonda verranno illustrati i risultati raggiunti dal servizio, a partire dal dato più significativo: 400 pazienti assistiti nell’arco di dodici mesi su tutto il territorio provinciale.

Un risultato reso possibile dalla sinergia tra ASM Matera e la Cooperativa sociale Sirio e dal lavoro di un’équipe multidisciplinare composta da medici, infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari e psicologi, impegnati quotidianamente nell’assistenza domiciliare anche nei comuni più piccoli e difficilmente accessibili della provincia. Un’attività che ha garantito continuità di cura e supporto costante alle famiglie.

Nel primo anno di servizio, le cure palliative domiciliari hanno permesso di accompagnare persone affette da patologie complesse in una fase di particolare fragilità, offrendo un’assistenza attenta al benessere e alla dignità della persona all’interno del contesto domestico.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali dell’assessore alla Sanità della Regione Basilicata Cosimo Latronico e del direttore generale dell’ASM Matera Maurizio Friolo.

La tavola rotonda sarà moderata da Marta Pantaleo, presidente della Cooperativa sociale Sirio. Interverranno Marilena Losito, che illustrerà il ruolo della centrale operativa e i percorsi di presa in carico del paziente, Domenico Perez De Vera, con un bilancio del primo anno di servizio, Mariagrazia Pace, sull’attività di impianto dei midline a domicilio, Doranggela Locantore, sulle prospettive future di sviluppo delle cure palliative domiciliari, e Francesco Cannone, che approfondirà il tema della telemedicina applicata alle cure palliative.

«Le cure palliative domiciliari rappresentano una risposta concreta a un bisogno profondo del territorio», dichiara Marta Pantaleo, presidente della Cooperativa sociale Sirio.

«Accompagnare le persone a casa, insieme alle loro famiglie, significa mettere al centro la relazione, la competenza e la continuità della cura. Questo primo anno di attività dimostra che la collaborazione tra sistema sanitario pubblico e cooperazione sociale può costruire servizi solidi e vicini alle comunità».

Durante l’incontro saranno presentati anche i dati di dettaglio relativi alla tipologia dei pazienti presi in carico, alle principali patologie trattate e alle prestazioni erogate, oltre a un confronto sulle prospettive future del servizio di cure palliative domiciliari nel territorio della provincia di Matera.