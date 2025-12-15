ASM Matera, Sicurezza sul lavoro: prevenzione, responsabilità e cultura della sicurezza

Il 18 dicembre alle ore 15.00, nella sala Cinema dell’ASM di via Montescaglioso, si apriranno i lavori del convegno “Sicurezza sul lavoro: prevenzione, responsabilità e cultura della sicurezza”, promosso da CONFAPI Aniem Matera in collaborazione dell’ASM, con il coinvolgimento degli Ordini e Collegi professionali del territorio.

L’iniziativa è dedicata al rafforzamento della cultura della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare attenzione al settore edile, attraverso il confronto tra istituzioni, imprese, professionisti e operatori della prevenzione. Nel corso dell’incontro sarà presentato il Protocollo d’Intesa tra ASM e Confapi Aniem Matera.

«La sicurezza sul lavoro rappresenta un valore fondamentale e una responsabilità condivisa. Come Azienda Sanitaria intendiamo promuovere, attraverso la prevenzione e la formazione, una cultura della sicurezza capace di incidere concretamente sulla tutela della salute dei lavoratori.

Il Protocollo d’Intesa con Confapi Aniem Matera rafforza il nostro impegno nel costruire sinergie operative con il mondo produttivo e professionale, per ridurre i rischi e migliorare le condizioni di lavoro, soprattutto nei contesti più esposti», afferma il Direttore Generale Maurizio Friolo.

All’incontro saranno presenti rappresentanti istituzionali, tecnici della prevenzione, professionisti e associazioni di categoria.