Matera, continuano le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale: gli ultimi dati

11 Gennaio 2026

Continuano le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale.

Alle 18.00 hanno votato 278 elettori (di cui 81 donne e 197 uomini) su 401 aventi diritto, per una percentuale di affluenza pari al 69,33%.