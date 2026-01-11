Matera, continuano le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale: gli ultimi dati

Continuano le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale.
Alle 18.00 hanno votato 278 elettori (di cui 81 donne e 197 uomini) su 401 aventi diritto, per una percentuale di affluenza pari al 69,33%.
Il transito di una vasta area di bassa pressione sul territorio italiano sta lasciando un forte vento dai quadranti settentrionali che persisterà ancora al Sud…
Nel 2025 in Italia il gruppo Stellantis ha fabbricato poco meno di 380mila veicoli (379.706 unità). Per quanto riguarda le auto, 213.706, l’azienda è tornata indietro…
La Pro Loco di Rotondella organizza la Festa di Sant’Antonio Abate per venerdì 16 e sabato 17 gennaio 2026, con celebrazioni religiose, benedizioni e musica…
Ancora freddo sulla Basilicata. Cosa ci attende nelle prossime ore? Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 12 Gennaio, avremo cieli in prevalenza sereni o…
Nella sala consiliare di via Ridola, a Matera, sono in corso dalle ore 8.00 di oggi le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio…
La Fials Basilicata e la Fials Potenza hanno formalizzato richiesta di audizione presso la IV Commissione Consiliare, al Presidente del Consiglio Regionale e all’Assessore alla…
Il 2026 sarà un anno economicamente salato per gli italiani. A dirlo è l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (Onf) che ha stimato rincari di circa 672 euro…
Nell’ambito del palinsesto “Devoti in devozione”, curato da MeWe – Società cooperativa socio-culturale di comunità, Domenica 11 Gennaio alle ore 10.00, nella Chiesa di Madonna…
“La recente pubblicazione degli esiti dell‘Avviso pubblico per lo spettacolo dal vivo relativo alle annualità 2024–2025 conferma una situazione ormai insostenibile per l’intero comparto culturale…
Incidente a Matera. Nel primo pomeriggio di oggi un’auto è finita fuori strada e si è ribaltata su un fianco. L’accaduto è avvenuto sulla strada…
L’atleta lucana Francesca Palumbo conquista l’argento nella Coppa del Mondo di fioretto a Hong Kong. Come riporta ansa “solo la statunitense Lee Kiefer, numero 1…
“Ho presentato un’interrogazione parlamentare per richiamare l’attenzione del Governo nazionale su una distorsione grave che rischia di colpire soprattutto il Comune di Stigliano e altri…