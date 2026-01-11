Basilicata: allerta meteo della Protezione Civile

Il transito di una vasta area di bassa pressione sul territorio italiano sta lasciando un forte vento dai quadranti settentrionali che persisterà ancora al Sud fino alla mattinata di domani, coinvolgendo in modo particolare la Puglia, specialmente i settori centro-meridionali, la Basilicata, la Calabria, con maggiore riguardo ai settori ionici e la Sicilia, in particolare le aree occidentali e meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello diffuso il 9 gennaio.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 11 gennaio, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulla Calabria, con maggiore riguardo ai settori ionici e sulla Sicilia, specialmente sulle aree occidentali e meridionali, in estensione alla Puglia, in particolare sui settori centro-meridionali e sulla Basilicata.

Si segnalano mareggiate lungo le coste esposte.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni.