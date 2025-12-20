Matera, concerto in questa chiesa: ben trentatré voci offriranno una selezione di canti mariani e canti della tradizione popolare del Mezzogiorno. L’evento in programma

Domenica 21 Dicembre alle ore 17:00, a Matera la Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova [in via fiorentini, angolo rione vetera] ospita il concerto “In gran coro per Maria” della Polifonica “Rosa Ponselle”, diretta dal maestro Giuseppe Ciaramella, anche docente presso il Conservatorio “E.R. Duni” di Matera.

L’ensemble, nato nel 2004 a Matera, ha conquistato i favori di un pubblico sempre più numeroso, amante della musica polifonica sacra e profana, sia per la ricerca accurata e la stesura di partiture che per il vastissimo repertorio corale.

La Polifonica negli anni si è esibita nei principali luoghi sacri e concertistici lucani ed ha partecipato a concerti organizzati, tra gli altri, dalla Fondazione Piccinni di Bari, da Itinerari Barocchi e MayFest di Caserta, proponendo altresì prime esecuzioni assolute in Sud Italia: Requiem K626 nella versione di P.Lincthental di W.A.Mozart, la Sinfonia Funebre e Trionfale op.15 H.Berlioz, con realizzazione di un CD live “La Passione secondo Matteo” BWV n° 244, “Hun komm, der Heiden Heiland”, Cantata BWV n°61 di J.S.Bach e le Ave Maria di G.Rossini, F.Liszt, C.Saint-Seans, il Sacris Solemnis di I.Reimann.

Preparate e dirette dal maestro Giuseppe Ciaramella, ben trentatré voci offriranno, questa volta, una selezione di canti mariani e canti della tradizione popolare del Mezzogiorno.

Scenografia d’eccezione dell’esibizione pubblica è la Mostra Comune Sentire in arte presepiale del Maestro Giuseppe Dabraio sulle devozioni popolari alla Madonna nera del Sacro Monte di Viggiano ed a Maria SS. della Bruna, copatrona della città di Matera.

Ingresso gratuito.

Ecco la locandina dell’evento.