Matera, vasta operazione della Polizia di Stato: controllata un’attività commerciale, due persone arrestate, identificate 901 persone. I dettagli

In diverse province italiane i poliziotti delle Squadre mobili, coordinati dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, hanno concluso una vasta operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e i reati di criminalità diffusa legati alla cosiddetta “mala-movida” e ai regolamenti di conti.

A termine dell’attività investigativa, supportata dai Reparti prevenzione crimine, sono state identificate 95.164 persone (tra cui oltre 10mila minori e 16mila cittadini stranieri); arrestate 384 persone, di cui 166 stranieri e 6 minorenni, e indagate in stato di libertà 655 persone, di cui 256 stranieri e 39 minorenni, soprattutto per reati contro la persona e il patrimonio nonché per spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 35 chili di cocaina, 1.370 di cannabinoidi e 1 chilo di eroina; inoltre, sono state sequestrate 41 armi da fuoco e 80 armi bianche nonché oltre 300mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Elevate 565 sanzioni amministrative, la maggior parte delle quali, per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione illegale di bevande alcoliche.

Gli investigatori inoltre hanno individuato diversi profili social sui quali sono in corso verifiche sui contenuti, apparentemente riconducibili ai fenomeni criminali in questione e per l’eventuale segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie ai fini dell’oscuramento.

Nel medesimo ambito, sono stati anche svolti mirati controlli per verificare l’applicazione del nuovo quadro normativo inerente anche alla vendita di prodotti a base di canapa nei cannabis shop.

I controlli specifici hanno consentito di controllare 312 negozi in tutta Italia; sequestrare 5 cannabis shop in tre diverse città, arrestare 3 persone e denunciarne 141 tra i titolari o gestori di cannabis shop e sequestrare 296 chili di cannabinoidi risultati, dalle prime analisi, avere le caratteristiche di stupefacenti.

I servizi svolti, a Matera, hanno portato ai seguenti risultati:

due persone arrestate e una persona denunciata, in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, per spaccio di sostanze stupefacenti;

elevate 7 sanzioni amministrative di diversa natura;

sequestrati 15 gr di cocaina e 765 gr. di cannabinoidi;

identificate 901 persone, di cui 24 minorenni.