Matera celebra la creatività dei più piccoli: la premiazione del concorso “Poeti e artisti in festa” per festeggiare la patrona della città. I dettagli

Mentre cresce l’attesa per la Festa della Bruna 2025, prendono forma e si concretizzano le numerose iniziative collaterali che durante tutto l’anno coinvolgono la città di Matera e la sua comunità.

Il concorso artistico-letterario “Poeti e artisti in festa”, giunto alla sua 10° edizione, ha coinvolto gli alunni dei Circoli Didattici materani e delle scuole paritarie del territorio.

La presentazione degli elaborati realizzati avverrà venerdì 16 Maggio 2025 alle ore 16:30, nell’auditorium della Casa per Ferie Sant’Anna, in via Lanera n.14 a Matera.

Sarà l’occasione per scoprire gli elaborati selezionati per la pubblicazione sul programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna 2025, e tutti i lavori realizzati dalle scolaresche partecipanti.

Oltre alla consegna agli alunni-artisti di una medaglia di partecipazione, sarà consegnato un riconoscimento ai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi partecipanti e agli insegnanti.

All’evento parteciperanno don Angelo Gioia, Amministratore Diocesano Arcivescovado, don Francesco Di Marzio e il dott. Bruno Caiella, Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna.

I promotori dell’iniziativa spiegano:

“Il concorso letterario ha visto la partecipazione degli alunni delle scuole primarie e paritarie di Matera: gli elaborati pervenuti sono stati esaminati accuratamente da una apposita Commissione giudicatrice, che ha selezionato gli elaborati vincitori delle sezioni linguistico-espressiva e grafico-pittorica-artistica.

Gli alunni, gli insegnanti, i dirigenti scolastici ed i genitori sono invitati alla cerimonia finale di questa iniziativa che accompagna e avvicina la Festa della Bruna ai suoi più giovani e curiosi partecipanti, stimolandone la crescita sociale, artistica e culturale”.

Ecco alcuni elaborati.