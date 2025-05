Pisticci verso la Bandiera Blu: a Roma la consegna ufficiale. La cerimonia

Il Comune di Pisticci è lieto di annunciare ufficialmente la cerimonia di consegna della prestigiosa Bandiera Blu, riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località che si distinguono per l’eccellenza delle loro acque, servizi e impegno verso la sostenibilità ambientale.

Per Pisticci non è una novità, infatti il suo mare e le sue spiagge si confermano meritevoli della Bandiera Blu ancora una volta, in un contesto virtuoso come quello Lucano che vede entrambi i litorali, Jonico e Tirrenico, ricevere questo importante riconoscimento.

La cerimonia si è svolta oggi 13 Maggio 2025 presso la sede del Cnr a Roma alla presenza dei Sindaci, dei rappresentanti della FEE e di tante autorità.

Alessandro Domenico Albano, Sindaco di Pisticci, ha dichiarato:

“Ricevere la Bandiera Blu rappresenta un grande motivo di orgoglio per la nostra comunità.

Questo premio è il frutto di un impegno, costante e corale, per la tutela del nostro litorale e per la promozione di un turismo sostenibile.

Un ringraziamento particolare va all’ex ass. all’ambiente Rossana Florio con la quale abbiamo lavorato fianco a fianco per la conferma di questo importante obiettivo e agli uffici per il prezioso supporto tecnico”.

Durante l’evento sono state presentate le iniziative che hanno contribuito al raggiungimento di questo prestigioso riconoscimento, tra cui programmi di educazione ambientale, miglioramenti infrastrutturali e strategie per la protezione dell’ecosistema marino.

Il Sindaco conclude:

“Invitiamo cittadini, turisti e operatori locali a coadiuvare questi sforzi e a condividere questo momento di festa, consapevoli dell’importanza di preservare le nostre risorse naturali per le future generazioni”.

Ecco le foto.