A Matera un’evento per “imparare” la sanità digitale. Ecco l’appuntamento

Si svolgerà sabato 17 Maggio 2025 alle ore 10:30 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi della Basilicata, Campus di Matera, (via Lanera 20) l’evento di formazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 (FSE 2.0), un passaggio cruciale per l’implementazione di questo strumento nella pratica quotidiana degli operatori sanitari lucani.

L’incontro è dedicato ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta di Matera e provincia e rappresenta un momento di formazione e confronto sul Fascicolo Sanitario Elettronico con l’obiettivo di evidenziarne le sue principali caratteristiche e funzionalità.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico raccoglie dati e documenti digitali di tipo sanitario riguardanti ciascun cittadino.

Ha un orizzonte temporale che copre l’intera vita del paziente ed è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura il cittadino nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e dei servizi regionali.

Contiene la storia clinica con tutti i referti, le analisi e le radiografie, tutte le terapie e gli eventuali ricoveri ospedalieri.

L’Assessore regionale alla Salute e politiche della persona, Cosimo Latronico, afferma:

“La transizione digitale in sanità è una risposta concreta a diverse sfide: l’invecchiamento della popolazione, la frammentazione delle informazioni cliniche, le disuguaglianze territoriali nell’accesso alle cure.

Il FSE 2.0, già operativo in Basilicata e in fase di ampliamento dei servizi offerti, punta a rendere la sanità digitale più omogenea, ad aumentare l’accessibilità ai dati, a rafforzare la sicurezza delle informazioni personali e a supportare la ricerca e la programmazione sanitaria.

È pertanto fondamentale che questo processo sia supportato della formazione degli addetti ai lavori, affinché si realizzi un sistema coordinato ed efficiente nella pratica quotidiana e nella governance del sistema sanitario regionale”.

L’assistenza socio-sanitaria erogata all’assistito, grazie all’utilizzo del FSE, ha tempi più brevi rispetto all’analisi della documentazione in formato cartaceo, in quanto favorisce la diminuzione dei tempi di attesa per la presentazione di documentazione clinica, semplifica l’accesso ed evita duplicazione di esami o referti quando non necessario.

Ecco la locandina dell’incontro.