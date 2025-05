È lucano il nuovo direttore generale della SEL. Ecco di chi si tratta

Competenza ed esperienza al servizio della Basilicata.

Piernicola Pisani è il nuovo direttore generale della Società Energetica Lucana S.p.A., selezionato al termine di un attento processo di valutazione promosso dall’amministratore unico Luigi Modrone.

Pisani, laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano con specializzazione in Finanza Aziendale, ha maturato una significativa esperienza in Deloitte S.p.A., occupandosi di revisione legale di società finanziarie su scala nazionale.

Nel 2012 ha scelto di tornare nella sua terra d’origine, mettendo a disposizione il suo bagaglio professionale come dottore commercialista, ricoprendo anche incarichi in enti sanitari regionali, enti locali e istituti vigilati dalla Banca d’Italia.

La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento organizzativo avviato da SEL per affrontare le sfide future del settore energetico regionale.

Pisani ha ringraziato il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata, Vito Bardi, e l’Amministratore Unico di SEL, Luigi Modrone, per la fiducia accordata, dichiarando di accettare l’incarico con senso di responsabilità e piena consapevolezza del ruolo, assicurando il massimo impegno nel perseguire gli obiettivi strategici della Società, nel rispetto delle direttive degli organi sociali e del Socio unico, Regione Basilicata.