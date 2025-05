I Vigili del Fuoco di Potenza sono intervenuti, alle ore 13:30 circa, per un incidente stradale sul raccordo Sicignano-Potenza al km 41+900 direzione Potenza.

Un autoarticolato che trasportava calce idrata si è ribaltato per cause in fase di accertamento.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area che, attualmente, risulta chiusa al traffico.

Il conducente è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche il 118, ANAS e Polizia Stradale.