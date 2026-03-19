Matera celebra i successi della Roller: ricevute in Comune le squadre vincitrici della Coppa Italia. Le foto

Il sindaco di Matera Antonio Nicoletti e l’assessore allo sport Giuliano Paterino hanno ricevuto nella Sala Mandela del Palazzo Municipale le squadre maschile e femminile della Roller Matera, fresche vincitrici della Coppa Italia di serie A e A2.

Nel corso dell’incontro, l’amministrazione comunale ha voluto esprimere, a nome dell’intera città, le più vive congratulazioni ai pattinatori e alle pattinatrici biancazzurri, ai dirigenti e ai tecnici della società per gli straordinari risultati raggiunti a livello nazionale, che contribuiscono a dare lustro a Matera nel panorama sportivo italiano.

Presenti anche i rappresentanti della società, guidati dalla presidente Mariella Perai, dall’allenatore Valerio Antezza e dai dirigenti Franco Belfiore e Fortunato Spurio, che hanno ringraziato l’amministrazione per la vicinanza e il sostegno dimostrato.

Ha dichiarato il sindaco Antonio Nicoletti:

“Tutta la comunità materana è lieta di vedere i nostri atleti raggiungere traguardi così importanti.

Questi successi sono il frutto di passione, sacrificio e lavoro di squadra.

A nome della città, rinnovo i complimenti alla Roller Matera e auguro a tutti loro di proseguire su questa strada, facendosi valere anche in campionato”.

Ha aggiunto l’assessore Paterino:

“Le vittorie della Coppa Italia maschile e femminile sono un risultato straordinario che premia un movimento sportivo in costante crescita.

Continueremo a sostenere realtà come la Roller Matera, che rappresentano un esempio positivo per i giovani.

L’augurio che rivolgiamo alle squadre è di continuare a far sognare i tanti tifosi e appassionati verso successi ancora più grandi”.

L’incontro si è concluso in un clima di entusiasmo e con l’auspicio condiviso di continuare a portare in alto il nome di Matera attraverso lo sport.

Ecco le foto.