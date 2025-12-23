Matera, anno impegnativo per la Polizia di Stato: ecco tutte le attività svolte

Questa mattina il Questore Dr.ssa Emma Ivagnes ha incontrato i giornalisti per condividere i risultati delle attività della Polizia di Stato nella provincia di Matera, nell’anno che volge al termine.

Nel commentare i dati, il Questore ha rilevato come questi siano sostanzialmente in linea con l’andamento degli altri anni.

Tra le altre cose, ha sottolineando l’importanza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, svolti con la fattiva collaborazione delle altre Forze di Polizia.

Determinanti anche i servizi di controllo del territorio, assicurati quotidianamente, con funzione preventiva e repressiva.

Il Questore Ivagnes ha quindi citato alcune delle più importanti attività di polizia giudiziaria, riportate in sintesi nei dati che seguono.

È stato rinnovato l’impegno nel contrasto di fenomeni criminosi purtroppo presenti anche nel nostro territorio, quali:

la diffusione degli stupefacenti, di cui si registra l’elevato consumo, soprattutto di cannabinoidi, tra i giovani;

la violenza di genere, con l’applicazione della misura di prevenzione dell’Ammonimento del Questore (per stalking e revenge porn e per violenza domestica), finalizzato ad incidere sulla pericolosità dell’autore delle condotte violente o maltrattanti e ad attivare prontamente le procedure per la protezione delle vittime.

Il 24 novembre è stata inaugurata, anche presso il Commissariato di P.S. di Policoro, “Una stanza tutta per sé”, uno spazio protetto e accogliente per le vittime di violenza di genere e per i minori. L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con l’Associazione Soroptimist International d’Italia, che ha finanziato il progetto.

È proseguita, inoltre, la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”, per diffondere, attraverso l’informazione e la prevenzione, la cultura del rispetto e della consapevolezza.

Lo scorso 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato ha allestito, a Matera, in Piazza Vittorio Veneto, un Ufficio Mobile per sensibilizzare i cittadini e distribuire l’opuscolo informativo, realizzato dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento di P.S. All’iniziativa ha collaborato anche l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Matera; le truffe agli anziani, in relazione alle quali vi è anche un costante sforzo di informazione.

Ed, in effetti, sono in netto aumento le segnalazioni di truffe che non vengono portate a termine per la pronta reazione di vittime e familiari.

Il Questore ha voluto inoltre sottolineare l’ottimo rapporto con le altre Forze di Polizia che, in linea con la politica di indirizzo del Prefetto, ha consentito di affrontare e contenere i fenomeni, una sinergia con una ricaduta evidente sui risultati ottenuti a vari livelli.

È però fondamentale anche la collaborazione dei cittadini, affinché siano vigili e non esitino a chiamare il numero unico di emergenza 112, che, in questa provincia, è attivo dal 2 dicembre scorso, in una prospettiva di sicurezza partecipata.

Non trascurabile l’impegno nell’attività di divulgazione della cultura della legalità, rivolta principalmente ai più giovani, attraverso incontri e progetti con i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, come con il progetto promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito PretenDiamo Legalità, che ha consentito di incontrare centinaia di studenti e i loro insegnanti.

Servizi di ordine pubblico

Nel corso del 2025, considerevole è stato l’impegno profuso dalla Polizia di Stato sotto il profilo della tutela dell’ordine pubblico, per assicurare il sereno svolgimento delle tante manifestazioni pubbliche (di natura politica, sociale, sportiva, religiosa, culturale, etc.), svoltesi nel capoluogo e in provincia.

I numerosi servizi di ordine e sicurezza pubblica sono stati gestiti con collaborazione fattiva delle altre Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, nonché con l’ausilio della Polizia Provinciale e delle Polizie Locali.

Il 7 febbraio si è svolta a Matera la riunione della Commissione Economica della Dimensione parlamentare dell’Iniziativa Centro Europea (InCE) sulla ricostruzione postbellica dell’Ucraina, a cui hanno partecipato anche le delegazioni parlamentari di altri Paesi europei.

Il 25 e 26 maggio si sono tenute le elezioni amministrative nei Comuni di Matera, di Bernalda, di Irsina e di Montalbano, con successivo ballottaggio nel capoluogo, effettuato in data 8 e 9 giugno, in concomitanza con il referendum su lavoro e cittadinanza.

Personalità di rilievo hanno raggiunto il territorio di questa provincia:

– il 14 maggio, il Principe Alberto II di Monaco ha visitato Irsina, per celebrare e rafforzare i legami storici con il borgo, che fu feudo dei Grimaldi tra il ‘500 e il ‘600;

– il 16 maggio, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presieduto a Matera il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare temi di sicurezza territoriale, con visita nel Comune di Accettura, dove ha ricevuto la cittadinanza onoraria;

– il 19 luglio si è insediato, a Matera, il nuovo Arcivescovo di Matera-Irsina, nonché Vescovo di Tricarico, Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Benoni Ambarus.

Tra gli eventi di maggior rilievo, che hanno richiesto particolare impegno sia in fase di preparazione che di attuazione dei servizi, si riportano:

– i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna, culminati nella giornata del 2 luglio;

– il 14 maggio la 5^ tappa del Giro d’Italia, con arrivo a Matera.

– il 26 settembre il concerto di Deejay Time, con la riapertura, a Matera, a distanza di oltre 2 anni, della “Cava del Sole”, suggestiva arena dedicata a grandi eventi.

– il 3 dicembre si è svolta, sempre a Matera, una riunione degli Stati Generali della Cultura, atteso che, per il 2026, la città di Matera sarà Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo.

Anche quest’anno, nel suggestivo scenario dei Sassi, è stato allestito il Presepe Vivente, inaugurato lo scorso 5 dicembre.

Attività di prevenzione

Gli effetti del delicato scenario internazionale hanno reso necessaria una particolare attenzione e implementazione delle attività info-investigative curate dalla Digos.

Le tensioni geopolitiche internazionali prodottesi hanno imposto un rafforzamento delle misure di vigilanza e sicurezza e dell’attività informativa a protezione degli obiettivi sensibili.

Particolare attenzione è stata posta, inoltre, nel monitoraggio del Web e dei social media, anche in relazione al forte rilancio delle tematiche antimilitariste nei circuiti dell’estremismo ideologico interno.

Una incisiva azione di prevenzione e contrasto di turbative di ordine pubblico ha visto la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 31 persone, per reati commessi in occasione di manifestazioni calcistiche. 27 i DASPO destinati ad appartenenti alla tifoseria organizzata dell’F.C. Matera, del Bernalda Futsal e del Montescaglioso Calcio.

Operazioni di polizia giudiziaria più significative

4 Gennaio

Agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Policoro, a seguito di perquisizione, hanno scoperto, nel cofano di un veicolo, pericolosi botti illegali del tipo “bombe carta” e “cipollotti”, traendo in arresto un 24enne e un 46enne originari di Policoro, ritenuti responsabili del reato di detenzione illegale di materiale esplosivo. Sono stati sequestrati, nel complesso, circa 40 chili di ordigni artigianali. Nel corso dell’operazione, è stata sequestrata anche una pistola clandestina e 8 munizioni calibro 6.35 mm, nascosti sotto il tetto di un edificio.

15 Gennaio

Un 38enne e un 25enne, entrambi pugliesi, sono stati arrestati in flagranza di reato, per tentato furto aggravato di cavi di rame. I due sono stati notati dagli agenti mentre armeggiavano nei pressi di un pozzetto, contenente cavi di rame che alimentano i pali della luce lungo la S.S. 655 “Bradanica”.

Vistisi scoperti, i malviventi si davano alla fuga, abbandonando sul posto una grossa tronchese ed altri attrezzi.

Il cd. “oro rosso”, oltre 60 metri di cavi, è stato restituito all’ANAS.

8 Febbraio

Un cittadino straniero residente a Matera è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Matera, per i reati di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali aggravate e violenza sessuale aggravata, commessi nei confronti della moglie, anch’ella straniera e residente a Matera.

L’ uomo, nel corso di una violenta lite scoppiata in strada, aveva picchiato violentemente la moglie alla presenza dei figli minori.

18 Febbraio

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza di reato un 28enne materano, incensurato, per detenzione di sostanze stupefacenti e sequestrato 1.065,3 gr. di marijuana, 5,7 gr. di hashish, un coltello e materiale idoneo al frazionamento e confezionamento della droga, nonché la somma di 12.425 euro in banconote.

Per lo stesso reato, sono stati inoltre denunciati all’Autorità giudiziaria, un uomo e una donna.

4 Marzo

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato un 64enne, residente in città, ritenuto responsabile dei reati di spaccio e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando 17 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 15,87 grammi, nonché materiale idoneo al taglio e confezionamento della droga e denaro contante.

L’attività di polizia giudiziaria, effettuata da personale della Squadra Mobile, nell’area nord della città, nell’ambito di specifici servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, ha consentito di sorprendere lo spacciatore nell’atto di cedere una dose di cocaina ad un giovane.

11 Aprile

Un 33enne residente in città è stato arrestato dagli investigatori per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nascosto nella biancheria intima, deteneva un involucro contenente 30 grammi di eroina. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di porre in sequestro altri 5 grammi di eroina, due bilancini elettronici di precisione, materiale di confezionamento e taglio, nonché 3 boccette piene di metadone.

24 Aprile

A conclusione di un’articolata attività di appostamento e osservazione, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Policoro hanno attenzionato un individuo sospetto. Dopo una perquisizione personale e domiciliare, l’uomo, 36enne residente a Policoro, è stato arrestato poiché deteneva un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente pari a 4,6 kg lordi di cui 2,855 kg. di hashish e 1,808 kg. di marijuana, oltre a materiale impiegato per il confezionamento della droga.

All’operazione ha preso parte anche un’unità cinofila appartenente al Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Matera.

24 Settembre

Personale della Squadra Mobile di Matera e della S.I.S.C.O. di Potenza, ha tratto in arresto due uomini e una donna, di età compresa tra i 32 e 35 anni, tutti residenti nella provincia di Cosenza, per detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e detenzione e porto illegale di arma clandestina con relativo munizionamento.

L’operazione è scattata a seguito di un servizio di osservazione e pedinamento, finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di droga, condotto dagli agenti lungo l’arteria autostradale A2, dove, con l’ausilio di personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina (SA), sono stati fermati due veicoli sospetti su cui viaggiavano i tre soggetti. Le perquisizioni personali e veicolari hanno portato al rinvenimento di un ingente quantitativo di cocaina, pari a 3,5 chilogrammi, oltre ad una pistola semiautomatica, con matricola abrasa, ed 8 proiettili.

Il quantitativo di sostanza sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato ai malviventi un provento di oltre mezzo milione di euro.

1° Ottobre

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un 54enne e il figlio 18enne, entrambi residenti in città, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per detenzione illegale di armi clandestine.

Nell’abitazione, gli operatori sorprendevano padre e figlio in camera da letto mentre tentavano di disfarsi della sostanza stupefacente, poi prontamente recuperata nel giardino sottostante.

La perquisizione portava al sequestro di 90,87 grammi di cocaina e di 78,51 grammi di hashish, di un fucile realizzato artigianalmente privo di matricola, una carabina priva di matricola, 5 cartucce per fucile calibro 12, una pistola scacciacani priva di tappo rosso completa di caricatore contenente n. 6 cartucce, 11 cartucce sfuse calibro 9, la somma di 805,00 euro, oltre a materiale per il frazionamento e il confezionamento della droga.

15 Ottobre

Due uomini, di 22 e 39 anni, entrambi residenti a Napoli e con precedenti specifici, sono stati arrestati in flagranza di reato per truffa aggravata e continuata, in concorso, posta in essere ai danni di due donne, di 91 e 96 anni, entrambe residenti in città.

L’allarme lanciato dal figlio di una delle due vittime e dalla badante dell’altra ha attivato la macchina investigativa. Grazie alle segnalazioni gestite dalla Sala Operativa, gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti riuscivano a rintracciare l’auto sospetta, con a bordo i truffatori, ed a bloccarla, lungo la S.S. 99, in direzione Altamura. La refurtiva è stata successivamente restituita alle legittime proprietarie.

31 Ottobre

A seguito di un’articolata attività d’indagine, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 34enne, originario di Napoli, per il reato di truffa in concorso, commesso a Matera lo scorso settembre, ai danni di una donna di 85 anni.

La vittima era stata raggirata attraverso la ormai nota modalità della “truffa del finto poliziotto”, con cui l’impostore l’aveva convinta a consegnare non solo i preziosi, ma anche 5.000,00 euro in contanti.

Le indagini della Squadra Mobile hanno consentito di individuare il presunto autore del reato. Decisivo si è rivelato l’esame delle immagini di alcune videocamere di sorveglianza, che ritraevano l’uomo nei pressi dell’abitazione della vittima, nonché la segnalazione riguardante la presenza in città, nei primi giorni di settembre, di un soggetto con precedenti specifici per truffa, ospitato in una struttura ricettiva cittadina.

12 Novembre

Una donna 34enne di origini rumene, già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti penali e di polizia, è stata arrestata in flagranza di reato, per atti persecutori nei confronti dei vicini.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile, intervenuti sul posto, la donna avrebbe tentato prima di incendiare il portone di ingresso dell’abitazione dei vicini – una famiglia composta da marito, moglie e un bimbo di 12 mesi, e, subito dopo, avrebbe indirizzato contro di loro una fiamma, generata con un accendino e con una bomboletta spray. Solo la pronta reazione dell’uomo, che si è frapposto, facendo da scudo al resto della famigliola, ha evitato conseguenze più gravi.

14 Novembre

La Polizia di Stato di Matera ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo, originario della provincia di Potenza, per il reato di maltrattamenti in famiglia, dopo una violenta aggressione che aveva indotto la moglie a chiedere aiuto chiamando il 113. I maltrattamenti, sia fisici sia psicologici, andavano avanti all’incirca da tre anni, nonostante la presenza di tre figli minori.

21 Novembre

A conclusione di mirati servizi volti alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, effettuati nell’area jonico metapontina da agenti della Squadra Mobile di Matera e della S.I.S.C..O. di Potenza, con il supporto del Commissariato di P.S. di Policoro, un 41enne residente a Policoro e un 54enne residente a Montalbano Jonico sono stati arrestati per detenzione illegale di armi clandestine e munizioni e ricettazione e per detenzione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. In alcuni locali nella loro disponibilità, sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente: due pistole clandestine, due fucili, un fucile da caccia cal.12, un centinaio di cartucce, 22 kg di marijuana. I tre fucili sono risultati provento di furto.

Principali iniziative di prossimità

Il progetto/concorso PretenDiamo Legalità, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rivolto agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ha visto funzionari e operatori esperti della Polizia di Stato recarsi in numerose scuole, a Matera e nella provincia, per incontrare alunni e insegnanti sugli aspetti della educazione alla legalità. Sono stati approfonditi svariati argomenti – dai diritti espressi nella costituzione che riguardano i più piccoli all’educazione all’affettività e all’inclusione, dalla sicurezza ferroviaria e stradale, alla violenza di genere, dalle potenzialità e rischi di chi naviga online all’odio in rete e alla ludopatia – tutti accomunati dall’obiettivo della diffusione della cultura dei valori civili e in particolare del rispetto delle regole, punto di riferimento essenziale per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società più giusta.

Per la prima volta, una scuola della provincia di Matera, la 2^ C della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Pitagora” di Bernalda, dopo le selezioni a livello provinciale, ha vinto il concorso nazionale abbinato al progetto: il video musicale, denominato “Accanto”, è stato proiettato nell’aula magna della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta, dove il 28 maggio si è svolta la cerimonia di premiazione.

Altri analoghi incontri sono stati svolti nell’ambito di altri progetti o su richiesta dei dirigenti scolastici.

Ricordiamo la campagna “Cybersummer”, promossa dalla Polizia Postale e dedicata all’educazione digitale dei più giovani. L’iniziativa ha fatto tappa presso il Circolo Velico Lucano di Policoro Lido, dove circa 150 ragazzi, tra i 10 e i 14 anni, hanno interagito con gli specialisti della Polizia di Stato su tematiche cruciali quali il cyberbullismo, l’adescamento online, i furti d’identità online e, più in generale, i rischi connessi all’uso dei social media.

In occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, il 24 maggio, a Matera, in Piazza Vittorio Veneto, operatori specializzati della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno incontrato i cittadini per sensibilizzarli sul grave fenomeno dei minori scomparsi. Sono stati distribuiti segnalibri e pieghevoli, elaborati dalla Direzione Centrale Anticrimine, contenenti consigli utili per i minori su come affrontare le difficoltà e a chi rivolgersi per chiedere aiuto, invece di scappare. Tra le informazioni fornite, anche l’impiego dell’App “YouPol” della Polizia di Stato, canale di comunicazione alternativo alla chiamata al numero di emergenza, attivabile su smartphone, computer, tablet, dove segnalare episodi di bullismo, di violenza domestico, di spaccio di stupefacenti.

Donati defibrillatori automatici

L’Associazione OdV-ETS Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vita” di Pomarico ha donato alla Polizia di Stato due defibrillatori automatici, il primo, il 20 agosto scorso, al Posto di Polizia Ferroviaria di Metaponto, il secondo, il 12 dicembre scorso, alla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Matera, non solo a beneficio del personale, ma anche dei cittadini e degli utenti che si rivolge agli Uffici di Polizia.