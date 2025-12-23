ULTIME NEWS

A Policoro divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia. Ecco l’Ordinanza

23 Dicembre 2025

A Policoro emanato divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale dal 24 dicembre 2025 al 06 gennaio 2026.

Ecco l’ordinanza.