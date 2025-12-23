A Policoro divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia. Ecco l’Ordinanza

A Policoro emanato divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale dal 24 dicembre 2025 al 06 gennaio 2026.
Ecco l’ordinanza.
Sabato scorso la casa di riposo per Anziani “Sacro Cuore” di Montalbano Jonico ha ospitato la terza edizione di “Mani in Pasta”, iniziativa promossa dalla…
Una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per dare risposte a 130 bambini materani. È l’azione messa in atto dall’associazione Famiglia Futura, la quale…
Italia dei Diritti De Pierro torna ad accendere in propri riflettori sulle strade della Basilicata le cui pessime condizioni mettono in pericolo la vita di…
Questa mattina il Questore Dr.ssa Emma Ivagnes ha incontrato i giornalisti per condividere i risultati delle attività della Polizia di Stato nella provincia di Matera,…
Fino al 30 gennaio 2026, l’Open Space dell’APT Basilicata, in piazza Vittorio Veneto a Matera (Palazzo dell’Annunziata), ospita la mostra “La Festa della Bruna naïf”…
La Manovra finanziaria è approdata in Senato, con un testo che non dovrebbe più subire modifiche. La legge di bilancio sarà approvata, probabilmente ponendo la…
L’Inps ha annunciato un piano di potenziamento del proprio organico con l’assunzione di circa 4.800 nuovi dipendenti. Le procedure sono state deliberate dal consiglio di…
Domenica 21 dicembre, Montescaglioso ha accolto cittadini e visitatori per uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio: la XXXIX edizione della Sagra della Pettola,…
In occasione del Natale, le Diocesi di Matera-Irsina e di Tricarico condividiamo il messaggio di auguri che mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo…
La profonda conoscenza del territorio e la presenza costante dei presidi dell’Arma si confermano, ancora una volta, baluardi imprescindibili per la salvaguardia della comunità, specialmente…
Si è svolto nella giornata di lunedì 22 dicembre, presso la palestra del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera, un importante seminario di approfondimento…
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato una delibera della Direzione Infrastrutture che modifica in maniera sostanziale l’Avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi destinati all’acquisto…