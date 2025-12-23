Matera: un racconto intenso restituisce la profonda devozione dei materani per la Madonna della Bruna. L’iniziativa

Fino al 30 gennaio 2026, l’Open Space dell’APT Basilicata, in piazza Vittorio Veneto a Matera (Palazzo dell’Annunziata), ospita la mostra “La Festa della Bruna naïf” con le opere di Tony Montemurro.
Un racconto visivo intenso che restituisce la profonda devozione dei materani per la Madonna della Bruna attraverso acquerelli, sculture in argilla e tele a olio.
I momenti più significativi della Festa prendono forma tra memoria storica e visioni immaginate, dai Sassi a scenari simbolici e futuristici.
La mostra è curata da Franco Moliterni, referente per le attività culturali dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, ed è realizzata con il contributo della Camera di Commercio della Basilicata.
Orari di visita:
- tutti i giorni | 9:30–13:30 • 15:30–19:30.
Di seguito la locandina con i dettagli.