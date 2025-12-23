Strade della Basilicata sempre più pericolose! La denuncia

Italia dei Diritti De Pierro torna ad accendere in propri riflettori sulle strade della Basilicata le cui pessime condizioni mettono in pericolo la vita di chi le percorre.

E’ il commissario straordinario per la Basilicata IdD Corrado Fella a denunciare l’ennesima situazione di degrado in cui versano le strade lucane:

“Ancora una volta come commissario straordinario per la Basilicata del movimento politico Italia dei Diritti De Pierro, devo tornare a parlare della rete viaria lucana.

In questo caso prendiamo in esame la strada statale 92 fondo Valle del Sauro che da Corleto Perticara collega Laurenzana, una strada davvero fondamentale e di notevole importanza ridotta in un evidente degrado con vegetazione che invade le corsie di marcia in entrambe le direzioni, frane ed asfalto screpolato.

Il pericolo di incidenti da parte di chi ogni giorno vi transita è alto, per questo riteniamo che chi ne ha competenza e cioè il dipartimento regionale ANAS di Matera debba intervenire nell’immediatezza”.

Carlo Spinelli, responsabile nazionale per la Politica Interna IdD, interviene sull’argomento:

“Purtroppo come evidenziato da Fella, la situazione della rete viaria in Basilicata presenta delle notevoli criticità che mettono in pericolo la vita di chi quotidianamente percorre le strade lucane.

Se si eccettuano alcune strade che collegano i centri turistici in particolare lunghe le coste lucane dove gli enti preposti alla manutenzione mostrano una maggiore attenzione, nell’entroterra troviamo delle situazioni veramente al limite.

Che siano provinciali, regionali o statali, le strade della Basilicata hanno bisogno di una manutenzione più accurata.

Sappiamo che sono stati stanziati dei soldi per gli interventi di manutenzione stradale e vorremmo vedere anche dei risultati che però a quanto sembra tardano ad arrivare.

Intanto chi percorre le strade lucane rischia ogni giorno la propria vita”.