Matera: alla presenza di numerosi giovani atleti, insegnanti, allenatori, ex allenatori al via il Progetto “GOAL4PDM”. Ecco di cosa si tratta

Ha avuto luogo presso il “HubOut” di Matera, laboratorio di innovazione, il secondo multiplayer sport event del progetto “GOAL4PDM”, sostenuto dell’Unione Europea attraverso il segmento Erasmus+ Sport.

Il progetto, dove la Pielle Matera ne è partner unitamente a 3 università sportive (Cipro, Grecia e Lituania), un sindacato di atleti (Portogallo), 2 associazioni sportive (Spagna) ed una associazione di insegnanti di educazione fisica (Germania) con oltre 10.000 associati, ha avuto inizio nel 2022 e terminerà con il 2025, ed ha come obiettivo quello di individuare tra differenti target di sportivi (allenatori, studenti ed insegnanti di educazione fisica, atleti ed ex atleti), coloro in possesso di determinate conoscenze, formarli al ruolo di “Player Development Manager (PDM)”, ovvero soggetto specializzato in materia e, quindi, deputato ad avviare e sostenere la doppia carriera degli atleti.

Alla presenza di numerosi giovani atleti, insegnanti, allenatori, ex allenatori oltre ad illustrare gli obiettivi del progetto, sono stati presentati i nuovi strumenti digitali per lo sviluppo delle competenze della nuova professione di “Player Development Manager”.

Gli onori di casa sono stati fatti dall’Act Manager Sergio Galante, che ha presentato alla platea prima Ilaria Martinelli, responsabile del progetto che ha illustrato, in più fasi gli obiettivi del progetto, intervallata dagli interventi di Rosario Bra e Giuseppe Grilli che nel condividere con i presenti la loro pluriennale esperienza nel mondo dello sport hanno evidenziato la necessità che ogni organismo sportivo si doti di una figura quale il “Player Development Manager (PDM)”.

Il PDM, quindi, sarà una figura che lavorerà al fianco degli atleti, affrontando i problemi personali, sociali e professionali quotidiani che potrebbero incontrare.

Oggi, in mancanza di una specifica formazione in materia, i Player Development Manager sono ex atleti d’élite o persone con esperienza di coaching.

Il progetto GOAL4PDM mira a creare contenuti educativi digitali organizzati sotto forma di Massive Open Online Courses (MOOC) per supportare la formazione dei Player Development Manager.

Oltre ad illustrare la piattaforma ed i contenuti del GOAL4PDM è stata presentata la piattaforma MOOC ed il gioco serio “Athlete’s Odyssey” generando nei presenti tanto stupore tanto che, i giovani atleti presenti si sono accreditati al momento provando a giocare già da subito.

Durante l’incontro oltre ad discutere degli obiettivi del progetto GOAL4PDM e le soluzioni proposte sono state presentate le esigenze ed esperienze degli atleti riguardanti la loro forma di supporto di un allenamento Player Development Manager e i risultati intermedi del progetto GOAL4PDM.

Ecco le foto.