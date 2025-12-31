Matera: Alice, a soli 21 anni, è il nuovo Maresciallo della Guardia di Finanza. Congratulazioni!

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti esprime le più sincere congratulazioni ad Alice Rondinone, giovane concittadina materana che, a soli 21 anni, ha conseguito il grado di Maresciallo della Guardia di Finanza, al termine del percorso formativo presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza di L’Aquila.

Diplomata al Liceo Classico “E. Duni” di Matera, Alice Rondinone ha intrapreso un percorso caratterizzato da impegno, disciplina e spirito di sacrificio, maturando competenze professionali e valori umani che rendono onore alla città di Matera. La scelta di entrare nella Guardia di Finanza testimonia una forte vocazione al servizio dello Stato e alla tutela della legalità.

“Il traguardo raggiunto da Alice Rondinone – dichiara il Sindaco Antonio Nicoletti – inorgoglisce l’intera comunità materana e rappresenta un esempio positivo per le giovani generazioni“.

L’Amministrazione comunale rivolge ad Alice Rondinone i migliori auguri per un futuro professionale ricco di soddisfazioni, con la certezza che saprà svolgere il proprio incarico con competenza, professionalità e alto senso del dovere.