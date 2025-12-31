4 milioni di euro destinati al programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026

Questa la dichiarazione del Sindaco di Matera Antonio Nicoletti sui 4 milioni di euro destinati per il programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026:

“Queste risorse, che si aggiungono ai 3 milioni della Regione Basilicata, completano al momento la dotazione finanziaria per il programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, che adesso entrerà nella fase di progettazione operativa.

È il frutto del lavoro di questi mesi e ringraziamo per questo il Governo, in particolare chi più si è dedicato a partire dai Ministri Giuli e Casellati, il sottosegretario Mantovano, il vicepresidente della Commissione Bilancio Lotito.

Entrare nelle priorità nazionali, anche in virtù dell’impegno con il Piano Mattei, è un riconoscimento del valore di una città che ancora una volta si conferma simbolo di rinascita e riferimento per tutto il Mezzogiorno”.