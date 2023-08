Matera: al via i lavori di sfalcio dell’erba nei pressi degli edifici scolatici. Ecco il calendario

A circa due settimane dalla ripartenza delle lezioni scolastiche, l’Amministrazione comunale di Matera, con il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore all’Ambiente Massimiliano Amenta, ha calendarizzato i lavori di sfalcio nelle pertinenze degli edifici scolastici cittadini.

Un’opera necessaria, per dare decoro e mettere in sicurezza i plessi anche in vista di eventuali attività all’aperto fino all’arrivo della stagione invernale.

Si parte lunedì prossimo 28 agosto, come da comunicazione ufficiale già inviata ai dirigenti scolastici, che dovranno garantire l’accesso agli operai.

Le prime scuole interessate saranno la Materna e l’Elementare/Media di Serra Rifusa, in via dei Sanniti e via Lucrezio, poi la Materna/Elementare di vico secondo Cappelluti in centro.

Martedì 29 sarà la volta della Materna di via Cosenza, poi l’Elementare/Media di via Fermi e la Materna di via Meucci, oltre ai plessi di via Frangione al rione Agna.

Mercoledì 30 i plessi del Comprensivo di via Bramante e la Materna/Elementare di via Greco e le scuole Materna ed Elementare di Serra Venerdì.

Giovedì 31 agosto la Materna/Elementare di via Emilia e la Materna di via Cererie al rione Piccianello.

Il 4 settembre si riprende dalla Materna/Elementare di via Vulture al borgo La Martella.

Martedì 5 settembre i plessi della Media inferiore di via Aldo Moro e la Materna/Elementare/Media di via Lucana.

Mercoledì 6 settembre piazza Semeria e via della Quercia al rione Lanera e via Lazazzera a Spine Bianche.

Infine giovedì 7 settembre la pulizia si concluderà in via Morelli al rione Pini.

Così l’assessore Amenta:

“È la prima volta negli ultimi anni che per dare decoro alle aree verdi di pertinenza ai plessi, si riesce a programmare e calendarizzare una pulizia strutturale in vista dell’inizio dell’anno scolastico.

Merito del buon lavoro svolto dalle cooperative e del bando pluriennale di gestione del verde pubblico, che ci consente di organizzare al meglio la manutenzione e lo sfalcio”.

Soddisfatta anche l’assessore alla Scuola Maria Pistone:

“Con questa pulizia preliminare si potrà garantire finalmente sicurezza e decoro a tutti i plessi scolastici della città, che dispongono di aree verdi”.

Intanto, dopo la pausa di Ferragosto, sono ripresi anche i lavori di sfalcio programmati nella città, dalla zona sud alla nord, anche con la potatura delle siepi che invadevano marciapiedi e carreggiate.a

