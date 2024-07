Si è spento ieri mattina all’età di 77 anni Antonio Longo, noto commercialista e già presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Matera.

Conosciuto non solo per la sua competenza professionale, era stimato soprattutto per le sue doti umane.

La salma è vegliata nella sala del commiato di Giasi in via Lucana a Matera.

I funerali si svolgeranno oggi sabato 13 luglio 2023 alle ore 9:30 nella Chiesa di San Giovanni Battista a Matera.