Maltempo nel materano, attenzione: questa Diga ha raggiunto il livello massimo di capacità. L’avviso per i cittadini

Il Comune di Bernalda informa la popolazione che:
“l’emergenza idraulica è ancora in corso a causa delle forti e persistenti piogge registrate negli ultimi giorni.
La diga di San Giuliano ha raggiunto il livello massimo di capacità, rendendo necessaria l’apertura controllata delle paratoie.
Tale operazione comporterà un aumento della portata d’acqua nell’alveo del fiume Bradano.
Si invita tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione, evitando di sostare o transitare nelle aree prossime al fiume e nelle zone potenzialmente a rischio.
Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, sta monitorando costantemente l’evolversi della situazione.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti.
Si raccomanda prudenza e il rispetto delle disposizioni di sicurezza”.