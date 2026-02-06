La nostra Festa della Bruna a New York: tradizione, innovazione e giovani talenti per costruire un ponte culturale tra Matera, la Basilicata e gli Stati Uniti

La Festa della Bruna entra in una fase matura del proprio percorso di crescita.

Un processo avviato negli ultimi anni, che il 5 febbraio ha visto l’Associazione Maria SS. della Bruna a New York per incontrare Claudio Pagliara, giornalista e saggista, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, per avviare un dialogo culturale strutturato.

All’incontro hanno partecipato Matteo Marchitelli, Enzo Fabrizio e Daniele Taccardi, in rappresentanza dell’Associazione, che hanno illustrato il lavoro portato avanti per valorizzare la Festa della Bruna come patrimonio vivo: una tradizione profondamente radicata nella comunità materana, ma capace di dialogare con il presente e di aprirsi a nuovi contesti culturali.

Il confronto ha posto le basi per la costruzione di un rapporto stabile tra la Festa della Bruna e New York, con l’obiettivo di inserirla in un circuito di relazioni culturali internazionali. La celebrazione mariana è stata così presentata non solo come evento religioso e popolare, ma come espressione di un’identità culturale in grado di parlare alle comunità italiane all’estero e a un pubblico ampio sempre più ampio e internazionale.

Nel corso dell’incontro si è discusso anche del rapporto tra tradizione e innovazione, con particolare attenzione ai linguaggi digitali e alle nuove tecnologie, considerate strumenti utili ad ampliare il racconto delle feste popolari senza alterarne il significato e l’autenticità.

Uno spazio di confronto è stato dedicato alla Basilicata e alle sue numerose tradizioni religiose, inquadrate all’interno di una possibile visione di percorso mariano regionale: una rete di riti, devozioni e comunità che costituisce un patrimonio immateriale di grande valore.

Particolarmente significativo il momento dedicato ai giovani. La delegazione ha donato al Direttore Pagliara una maglietta ideata e realizzata da due giovani creative lucane ispirata alla Festa della Bruna. Un gesto simbolico che esprime la volontà dell’Associazione Maria SS. della Bruna di sostenere i talenti emergenti, incoraggiare progettualità innovative e favorire nuove opportunità di crescita culturale ed economica del territorio.

Il Direttore Pagliara ha espresso apprezzamento per la qualità delle creazioni e per il messaggio che esse veicolano.

L’incontro del 5 febbraio rappresenta l’avvio di un percorso che proseguirà nei prossimi mesi, con ulteriori momenti di confronto e collaborazione.

L’obiettivo è rafforzare la presenza della Festa della Bruna, di Matera e della Basilicata all’interno di un dialogo culturale internazionale, consolidando in particolare il legame con le comunità italiane nel mondo.

Una tradizione antica che continua a crescere con consapevolezza, mantenendo intatta la propria anima religiosa e popolare, mentre costruisce nuove relazioni e nuove possibilità di racconto della cultura lucana oltre i propri confini.