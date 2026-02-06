A Montescaglioso il Carnevalone dei bambini

Il giorno 3 febbraio, il plesso Palermo della Scuola dell’ Infanzia ha partecipato al laboratorio di costruzione della maschera tipica del carnevale montese: il Carnevalone.

Il laboratorio è stato promosso ed offerto gratuitamente dall’Associazione Mani in pasta di Montescaglioso.

Dopo una breve spiegazione delle origini del Carnevalone da parte del Presidente dell’ Associazione Nunzia Rossetti, i bambini si sono cimentati nella costruzione della maschera affiancati e supportati dalle signore della Associazione.

Sono state usate carte di giornali, forbici e colla, materiali semplici e di riciclo.

La giornata si è conclusa con la sfilata delle signore vestite da Carnevalone che agitavano i campanacci.

I bambini hanno partecipato con allegria e stupore a questo momento mostrandosi divertiti e partecipi.