Matera contro epilessia: ASM e Comune insieme per informazione e supporto

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha preso parte oggi alla conferenza organizzata al Comune di Matera per illustrare le attività della Sezione locale dell’Associazione Italiana Epilessia (AIE).
Per l’ASM erano presenti Raffaella Devescovi, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile, insieme alla dottoressa Giovanna Tritto, Maria Gabriella Coniglio, Responsabile della struttura complessa di Neurologia, a testimonianza dell’impegno della nostra Azienda nel supporto alle persone con epilessia e nella promozione della consapevolezza su questa patologia.
Presente anche l’assessore alle Politiche sociali, accessibilità e inclusione del Comune di Matera, Angela Braia.
Un momento di confronto prezioso con le istituzioni e le associazioni del territorio, per rafforzare reti di supporto, informazione e prevenzione a beneficio della comunità.
Il 10 febbraio all’Ospedale di Matera sarà presente un banchetto informativo dell’Associazione Italiana Epilessia, per fornire informazioni e materiali di sensibilizzazione su questa patologia.