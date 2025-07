“La crisi idrica che si sta abbattendo sugli agricoltori di Rotondella è inaccettabile”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa del Consigliere Bochicchio.

Scrive il Consigliere:

“La crisi idrica che si sta abbattendo sul settore agricolo lucano ed in particolare sugli agricoltori di Rotondella è inaccettabile così come è inaccettabile che i diversi appelli, rivolti al Consorzio di Bonifica dal sindaco di Rotondella, Gianluca Palazzo, cadano nel vuoto.

Il sindaco Palazzo ha chiesto, formalmente ed in più occasioni, la fornitura costante di acqua per uso irriguo, per gli agricoltori di contrada Caramola, al fine di scongiurare la distruzione degli impianti frutticoli che insistono in quella parte di territorio del comune di Rotondella.

Gli appelli del sindaco Palazzo nascono dal suo confronto quotidiano con gli agricoltori della zona preoccupati che dopo la perdita dei frutti si perdano anche le colture.

Infatti se il frutto degli impianti sembra essere già stato compromesso per la prossima stagione, a causa della deficienza idrica restano – allo stato – da salvaguardare le colture.

Non possiamo permetterci che questi imprenditori agricoli vedano dissolversi i loro investimenti ed i sacrifici di una vita a causa di problemi organizzativi del Consorzio di bonifica.

Nello scorso Consiglio regionale l’assessore Cicala ha ribadito che l’acqua per i nostri agricoltori c’è, e se c’è è il momento di dimostrarlo.

Chiederò, dunque, all’Assessore Cicala di convocare con la massima urgenza un tavolo con il Consorzio di bonifica, il sindaco Palazzo ed una rappresentanza degli agricoltori di contrada Caramola affinché si trovi una rapida soluzione al problema.

Come ho già avuto modo di dire durante l’ultimo Consiglio regionale dedicato alla crisi idrica non possiamo permetterci che mentre la politica pensa gli agricoltori muoiono di fame”.