A Marina di Pisticci un incontro per diventare veri “buoni turisti”: rispettosi della natura, attenti all’ambiente e protagonisti del cambiamento. I dettagli

Il Comune di Pisticci, in collaborazione con EGRIB (Ente di Governo per le Risorse Idriche e i Rifiuti di Basilicata), promuove una giornata strategica e partecipata per costruire insieme il nuovo dossier Bandiera Blu 2026!

Aggiunge l’amministrazione comunale:

“Un’iniziativa che vede coinvolti istituzioni, associazioni locali, cittadini e turisti, tutti uniti dall’obiettivo comune di tutelare l’ambiente, valorizzare il nostro patrimonio marino e promuovere uno sviluppo davvero sostenibile.

Con la partecipazione di:

Teknoservice

GAL Pesca “La Cittadella del Sapere”

Un momento di incontro e confronto, ma anche di consapevolezza e responsabilità, per diventare veri “buoni turisti”: rispettosi della natura, attenti all’ambiente e protagonisti del cambiamento.

Vi aspettiamo numerosi, cittadini e turisti!

Partecipare è un gesto d’amore verso il nostro mare.

Appuntamento quindi a 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢̀ 𝟓 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 alle 𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟑𝟎 nel 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚𝐥𝐞 𝐋𝐢𝐝𝐨 𝐒𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐨 – 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐏𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐜𝐢”.

Ecco i dettagli.