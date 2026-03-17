In Basilicata è ancora allerta della Protezione Civile

Un nuovo impulso perturbato proveniente dall’Europa nord-orientale dalla serata odierna andrà velocemente ad interessare gran parte dei nostri settori adriatici con piogge e precipitazioni nevose a quote di alta collina.

Il passaggio della perturbazione attiverà anche un deciso rinforzo della ventilazione su gran parte delle regioni centro-settentrionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quelli diffusi in precedenza.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 18 marzo, allerta gialla in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e su alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni.