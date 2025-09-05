“Gravissimo stop Frecciarossa Taranto-Metaponto-Potenza-Roma. Ancora una volta Basilicata isolata”. La denuncia

“Gravissima la scelta aziendale di Trenitalia di sopprimere dal prossimo primo ottobre il collegamento Frecciarossa Taranto–Metaponto–Potenza–Roma.

Non c’è alcuna ragione tecnica che possa giustificare di lasciare intere comunità prive di un collegamento ferroviario strategico con la Capitale. Una decisione che penalizza ancora una volta la Basilicata e i suoi cittadini”, lo dichiara Enzo Amendola, deputato del Partito Democratico.

“La Regione balbetta mentre interi territori rischiano l’isolamento.

È necessario – prosegue Amendola – aprire subito un confronto istituzionale affinché il collegamento venga mantenuto e, parallelamente, potenziata la rete dei Freccialink, con fermate aggiuntive a Ferrandina e Grassano, così da migliorare i collegamenti con Salerno e con l’alta velocità nazionale.

La Basilicata non può continuare a pagare scelte sbagliate che ne compromettono mobilità e sviluppo, così come è gravissima la mancanza totale di visione e programmazione della Regione guidata da Bardi.

Tacere di fronte a questa decisione sarebbe inaccettabile: serve un impegno immediato e concreto a tutela dei cittadini lucani“.