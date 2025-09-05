Matera: come sarà il meteo nel fine settimana? Ecco le previsioni aggiornate

Sulla Basilicata al via una fase stabile e dai connotati tardo-estivi per effetto del nuovo rinforzo dell’anticiclone.
Nel corso del weekend ci attendono condizioni improntate ad un ampio soleggiamento, intervallato al più dal transito di sterili velature e dallo sviluppo di locali addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna nelle aree interne a ridosso dell’Appennino meridionale.
Temperature massime perlopiù comprese tra 28 e 32°C, in ulteriore rialzo a fine decade.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Sabato 6 Settembre avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 21°C.
Invece, Domenica 7 Settembre avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 32°C, la minima di 19°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.