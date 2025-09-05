A Marconia di Pisticci un pacchetto di proposte concrete che mirano a trasformare la Basilicata in un modello nazionale di inclusione, equità e giustizia sociale

Giovedì 11 settembre alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Pisticci – sede di Marconia, si terrà il convegno pubblico “La Notte della Mente”, promosso da un gruppo di associazioni del Terzo Settore guidate da CEPRIVIL APS ETS, con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale.
All’evento interverranno il Sindaco di Pisticci, Dott. Domenico Albano, e l’Assessora Dolores Troiano, a testimonianza dell’impegno concreto del territorio. Sono stati invitati anche l’Assessore Regionale Avv. Cosimo Latronico, e la Garante regionale per la disabilità, Dott.ssa Marika Padula, figure istituzionali ritenute fondamentali per dare forza e continuità al progetto.
Il convegno sarà l’occasione per presentare pubblicamente un pacchetto di proposte concrete che mirano a trasformare la Basilicata in un modello nazionale di inclusione, equità e giustizia sociale.
Tra i documenti che saranno illustrati:
- Manifesto Programmatico “La Notte della Mente”: una denuncia lucida delle lacune nelle politiche regionali e un appello a un impegno strutturale
- Patto Civico per la Dignità e l’Inclusione: un modello operativo già attivabile, basato sulla responsabilità condivisa tra cittadini e istituzioni
- Carta dei Diritti Locali: strumento vincolante che ogni Comune può adottare per garantire diritti e servizi
- PEBA – Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche: non solo tecnica, ma visione culturale
- Sportelli della Dignità: presidi permanenti per co-progettare percorsi di vita personalizzati
- Reti di Sollievo per Caregiver: per sostenere chi si prende cura della fragilità
- Marchio Etico “Inclusiva Basilicata”: un riconoscimento per enti e imprese che adottano pratiche inclusive