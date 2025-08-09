Grave incendio ad Irsina minaccia anche le abitazioni: questi gli ultimi aggiornamenti

Si torna alla normalità a Irsina dove, però, i segni del vasto incendio che ha colpito ieri il paese sono sono evidenti.

Come sottolinea rainews “le fiamme, partite da un vallone in contrada Fontana nella mattinata, subito si sono estese verso la zona Belvedere, un tratto scosceso e difficilmente accessibile a ridosso del paese, raggiungendo alcune abitazioni del centro storico.

Sono state evacuate, a scopo precauzionale, case e attività commerciali.

Le operazioni di spegnimento sono state supportate anche da due canadair fino a notte fonda.

Secondo il sindaco Giuseppe Candela l’incendio è di origine dolosa”.