Tursi: al via il Premio Rabatana per ringraziare chi ha portato in alto il nome della città! Ecco i premiati

La nona edizione del Premio Rabatana in programma oggi a Tursi Sabato 9 Agosto alle ore 21:00 si terrà nel suggestivo rione arabo tanto caro al poeta più volte candidato al Nobel per la Letteratura Albino Pierro.

Il Premio Rabatana, patrocinato dal Comune di Tursi, Regione Basilicata, Provincia di Matera, Gal Start 2020 e APT Basilicata, è stato istituito per dare lustro e valore a coloro che si sono impegnati in vari ambiti a livello nazionale ed internazionale, portando il nome di Tursi ad essere conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.

Nel corso degli anni, Tursi grazie anche a questo riconoscimento, è riuscito a varcare i confini nazionali giungendo fino al Bahrain, alla Bulgaria, alla Polonia e in ultimo in Grecia.

Un processo di internazionalizzazione che ha visto la città crescere ed essere conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo come mai prima d’ora.

Va ricordato che la Rabatana di Tursi, unitamente a quelle di Tricarico e Pietrapertosa, è stata candidata nel 2017 dalla Regione Basilicata a Patrimonio Unesco.

Un percorso lungo e tortuoso che si arricchisce di anno in anno di nuovi spunti grazie agli studi di Pietro Laureano, colui che è stato capace di trasformare, proprio con questo riconoscimento, i Sassi di Matera da vergogna nazionale a bellezza mondiale.

Il Premio Rabatana, che anche quest’anno si svolgerà il 9 Agosto dalle ore 21 presso il borgo arabo-saraceno tanto caro al vate Albino Pierro, con la conduzione della giornalista Annamaria Sodano, vedrà trai premiati personalità di fama internazionale tra cui figurano:

Manuel Santagata – Attore e doppiatore;

Antonio Rondinelli – Docente e cultore delle tradizioni locali;

Pasquale Castronuovo – Criminologo;

Gianluca Timpone – Economista;

Roberto Rampino – Maggiore dell’Arma dei Carabinieri;

Gianluigi Natali – Direttore UOC Radiologia Diagnostica ed interventistica Ospedale bambino Gesù di Roma;

Vito Cantisani – Professore Associato di Radiologia Università La Sapienza di Roma e Presidente EFSUMB (European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology);

Giovanna Ruggeri – Vicepresidente regionale dell’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti di Basilicata;

Oreste Lanza – Giornalista;

Aurelio Pace – Scrittore;

Mattia Digno – Preparatore Fisico medaglia d’oro con la nazionale Under 20 di basket.

La soddisfazione del Sindaco Cosma, ideatore dell’istituzione del Premio:

“Dopo tanti anni di duro lavoro costruito giorno dopo giorno durante tutto l’anno, il Premio Rabatana è il coronamento di un percorso di crescita ed internazionalizzazione che la nostra comunità ha intrapreso grazie alle amministrazioni comunali da me guidate e alla Regione Basilicata che nel 2017 ha ritenuto meritevole le tre Rabatane lucane, di essere candidate a Patrimonio dell’Umanità.

Anche quest’anno avremo dei premiati di tutto rispetto che hanno portato il nome di Tursi in giro per il mondo dandone lustro e rilevanza in ogni ambito rendendoci orgogliosi come comunità.

Voglio ringraziare quanti contribuiscono spesso in silenzio alla realizzazione di quello che è diventato uno degli eventi più importanti a livello regionale e nazionale.

L’auspicio è quello di continuare questo percorso intrapreso quasi dieci anni fa che sono convinto ci porterà al culmine con il riconoscimento tanto ambito per il nostro centro storico e le sue bellezze ossia sito d’interesse Unesco.

Noi ci abbiamo creduto e ci crederemo ancora perché la nostra comunità ha tutte le carte in regola per diventare l’ennesima meraviglia di questa splendida terra di Basilicata”.

Di seguito le locandine con i dettagli.