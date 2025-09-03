Giovani Talenti del Futsal: Tre Stelle di Scanzano brillano a livello nazionale. In bocca al lupo!

La passione per il Futsal continua a crescere ed a portare frutti importanti nel nostro territorio.

Tre giovani atlete cresciute sui campi di Scanzano Jonico si preparano a vivere una nuova avventura nel campionato nazionale Under 19 con il CMB Futsal Femminile, squadra di Serie A.

Aurora Di Matteo e Cassandra Quinto, classe 2011, sono due giovani promesse che, dopo essersi formate nella Futsal Woman Scanzano, sotto l’attenta guida dei mister Francesco Dartizio e Francesco Di Matteo, approdano al settore giovanile del CMB Futsal grazie all’affiliazione tra le due società, ufficializzata a partire da questa stagione sportiva 2025/2026.

Un traguardo che testimonia il grande lavoro fatto nel vivaio scanzanese, sempre più fucina di talenti.

Insieme a loro, un’altra storia di impegno e passione: quella di Giorgia Ponzio, 18 anni, anche lei originaria di Scanzano Jonico.

Il suo amore per il calcio è nato all’età di 5 anni grazie al nonno che l’ha accompagnata per la prima volta al campo.

Da lì, un lungo percorso fatto di sfide e rinascite: Giorgia ha iniziato giocando tra i maschi, sotto la guida dell’allenatore Fabrizio Bellacicco.

Nel 2024, disputa un campionato straordinario con la squadra di Pisticci, culminato con la promozione dalla Serie C alla Serie B.

È proprio durante questa esperienza che è emersa la sua tenacia e il suo talento, tanto da attirare l’attenzione del CMB Futsal Femminile, che l’ha voluta fortemente nel suo gruppo Under 19 per la stagione in arrivo.

Nel campionato nazionale Under 19, Aurora, Cassandra e Giorgia avranno l’opportunità di confrontarsi con alcune delle migliori realtà del calcio a 5 femminile in Italia, affrontando squadre di altissimo livello tecnico e contribuendo alla crescita del movimento sportivo.

Così in una nota il Capogruppo e consigliere, Alberto Marzano:

“A nome del Sindaco Pasquale Cariello, dell’Amministrazione comunale, dell’intera comunità e da parte mia, in qualità di consigliere con delega allo Sport, voglio rivolgere un grandissimo in bocca al lupo ad Aurora, Cassandra e Giorgia per questa nuova tappa del loro percorso sportivo.

Siete motivo di orgoglio per Scanzano e rappresentate al meglio i valori dello sport: passione, sacrificio e crescita personale.

Che questo sia solo l’inizio di un cammino ricco di soddisfazioni, dentro e fuori dal campo. Continuate a inseguire i vostri sogni, noi tifiamo per voi!”.