La Basilicata piange Giovanni Pandolfi, Consigliere e assessore regionale: “A lui sono legate tante battaglie”. Il ricordo

“Con Giovanni Pandolfi scompare una figura quasi iconica della Valle del Mercure e, in particolare, di Rotonda, di cui è stato per lungo tempo amministratore e Sindaco”.

È quanto dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che aggiunge:

“Consigliere e assessore regionale a lui sono legate tante battaglie, tra cui quella dell’acqua che ha assunto maggior valore e tensione conflittuale.

Le sue posizioni sulla Centrale del Mercure o sulle potenzialità del Parco del Pollino o, ancora, sulla sanità nel Lagonegrese, a prescindere dalle diverse opinioni, hanno lasciato il segno perché Giovanni Pandolfi era un uomo nel territorio e per il territorio.

Questa triste circostanza ci porta a rinnovare la richiesta al Presidente Pittella e a tutto l’Ufficio di Presidenza di individuare una particolare giornata per ricordare i consiglieri regionali scomparsi negli ultimi anni”.