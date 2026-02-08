Giornata Internazionale dell’Epilessia: l’ASM di Matera fa luce su questa patologia

Oggi si celebra la Giornata Internazionale dell’Epilessia e l’Azienda Sanitaria Locale di Matera aderisce all’iniziativa per promuovere informazione e sensibilizzazione su una delle patologie neurologiche più frequenti in età evolutiva.

L’epilessia è un disturbo neurologico caratterizzato da crisi ricorrenti dovute a un’alterazione dell’attività elettrica cerebrale.

Circa il 60% dei casi esordisce in età pediatrica e, nella maggior parte dei bambini, le crisi possono essere ben controllate: oltre il 65% raggiunge un buon controllo con la terapia e molti vanno incontro a remissione nel tempo.

Accanto a forme autolimitanti esistono però quadri più complessi che richiedono una presa in carico specialistica.

Presso la Unità operativa complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, l’epilessia rientra tra le attività cliniche e diagnostiche strutturate, con un laboratorio di Elettroencefalografia dedicato all’età evolutiva e un approccio multidisciplinare rivolto al bambino e alla famiglia.

Fondamentale è il contrasto allo stigma: l’epilessia non è contagiosa, non è una malattia psichiatrica e non deve essere motivo di esclusione.

La conoscenza è il primo strumento di inclusione e tutela.