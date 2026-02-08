Su Matera dopo una breve tregua, nuovo peggioramento del tempo. Ecco le previsioni aggiornate

Sulla Basilicata si rinnoveranno condizioni di spiccata instabilità atmosferica nei prossimi giorni, con l’arrivo di un’altra perturbazione di matrice atlantica a cui saranno associate condizioni di instabilità con rovesci o temporali.
Clima ancora mite per il periodo.
Ma che tempo ci attende quindi su Matera nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 9 Febbraio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con piogge per l’intera giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 8°C.
Martedì 10 Febbraio avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 6°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.