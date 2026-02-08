Al via il Carnevale di Montescaglioso, riconosciuto dal Ministero della Cultura tra i 50 Carnevali Storici d’Italia . Ecco le foto e il programma

Ieri pomeriggio si è alzato il sipario sulla 67ª edizione del Carnevale Montese, con un’apertura all’insegna di colori, musica e tradizione che ha subito coinvolto grandi e piccini.

Oltre sei decenni di creatività in cartapesta, identità e spirito di comunità: nonostante la pioggia abbia sospeso la seconda parte della prima serata, la festa prosegue questa mattina Domenica 8 Febbraio.

Si partirà alle 10:00 in viale Giovanni XXIII con la Street Band e la sfilata dei carri allegorici, seguita alle 12:00 dalla parata delle Mascotte con balli di gruppo.

Nel pomeriggio, alle 16:00 da Piazza Roma, gli spettacoli e la sfilata dei carri riprenderanno, mentre alle 17:00 in viale Kennedy verrà inaugurato il Villaggio del Carnevale, tra attrazioni, street food, installazioni in cartapesta e animazione Disney.

La giornata si concluderà con il Concorso Maschera Baby alle 20:00 e il DJ set alle 22:00 con The Funky Soul Story e Chica Mala.

Montescaglioso ha ufficialmente dato il via alla 67ª edizione del Carnevale Montese, una delle manifestazioni più longeve e identitarie della Basilicata, riconosciuta dal Ministero della Cultura tra i 50 Carnevali Storici d’Italia.

Un evento che non è solo spettacolo e divertimento, ma un autentico patrimonio culturale immateriale, espressione della memoria collettiva e del forte senso di appartenenza della comunità montese.

Dopo mesi di lavoro e preparativi nella Cittadella della Cartapesta “Francesco Zaccaro”, i maestri cartapestai – custodi di un’arte antica arte – hanno finalmente visto prendere vita le loro creazioni: imponenti carri allegorici, vere opere di satira sociale, tradizione e riflessione contemporanea.

Il primo atto ufficiale del Carnevale Montese 2026 si è svolto alle ore 18:00 in via Santa Lucia, con la cerimonia inaugurale segnata da una leggera pioggerellina che ha accompagnato l’apertura dell’evento.

Momento simbolico e molto atteso è stata la consegna delle chiavi della Cittadella della Cartapesta alla Mascotte del Carnevale, da parte dei vincitori dell’edizione precedente.

A rendere ancora più suggestivo l’avvio della manifestazione, lo spettacolo delle ballerine a LED, protagoniste di una coinvolgente performance iniziale.

Alle ore 19:00 ha preso il via la prima grande sfilata dei carri allegorici, curata dai gruppi Matti da Saldare, Ragazzi Fuori, Maghi della Cartapesta e La Capa Gira.

I giganteschi manufatti hanno attraversato il percorso in programma per la prima giornata di carnevale tra due ali di folla festante, portando in scena colori, musica e messaggi sociali.

La serata, però, è stata funestata da un violento scroscio di pioggia intorno alle ore 22:30, che ha costretto all’interruzione delle attività.

La manifestazione continua già da questa mattina di domenica e proseguirà fino a notte inoltrata, con un fitto calendario di eventi, sfilate, spettacoli musicali e animazione diffusa in tutta la città.

Un segnale forte dello spirito resiliente del Carnevale e della volontà della comunità di vivere pienamente ogni momento della festa.

I quattro carri principali in competizione affrontano quest’anno tematiche sociali e culturali di grande attualità, trasformando la cartapesta in uno strumento di racconto e denuncia:

“Il sogno nel cassetto” – Ass. Matti da Saldare

Un invito a non rinunciare mai ai propri sogni, nonostante le difficoltà del presente.

“Respira” – Ass. Ragazzi Fuori

Una riflessione intensa sulle ansie, le paure e le fragilità che segnano le nuove generazioni.

“Leoni da tastiera” – Ass. I Maghi della Cartapesta

Una critica alla violenza verbale e al giudizio sommario che proliferano nei social network.

“Tra cultura e tradizione popolare, un paese da esplorare” – Ass. La Capagira

Un omaggio alle radici identitarie di Montescaglioso, tra memoria storica e folklore.

Questo il programma:

Domenica 8 Febbraio

La giornata si apre alle ore 10:00 in viale Giovanni XXIII con la Street Band e la sfilata dei carri allegorici.

Alle ore 12:00 spazio alla sfilata delle Mascotte con balli di gruppo animati.

Gli spettacoli e la sfilata riprenderanno alle ore 16:00 da Piazza Roma. Alle ore 17:00 in viale Kennedy verrà inaugurato il Villaggio del Carnevale con attrazioni, street food, installazioni in cartapesta e circo con animazione Disney.

La serata proseguirà alle ore 20:00 con il Concorso Maschera Baby e alle ore 22:00 con il DJ set by The Funky Soul Story e Chica Mala.

Sabato 14 Febbraio

Alle ore 17:30 apertura del Villaggio del Carnevale in viale Kennedy. Alle ore 18:30 partiranno i carri allegorici da via Santa Lucia. Alle ore 21:00 DJ set con Dino Brown, Rudeejay e Header.

Domenica 15 Febbraio

Alle ore 10:00 in via Santa Lucia sfilata delle Mascotte e dei carri allegorici. Alle ore 12:30 in Piazza Roma show brasiliani. Alle ore 16:00 Street Band e nuova sfilata dei carri. Alle ore 17:00 riapertura del Villaggio del Carnevale.

Alle ore 20:00 finale del Concorso Maschere Baby, seguita alle ore 20:30 dal DJ set by De Xenia e Rossella Dipierro, con la partecipazione speciale di Cristiano Malgioglio.

Lunedì 16 febbraio – Tradizione popolare

Dalle ore 19:00 eventi legati alla cultura locale: U Zit e a Zit, corteo nuziale baby, matrimonio civile, Cumblumend e sfascio della pignata. Alle ore 21:00 in viale Kennedy Futura Band Live.

Martedì 17 febbraio – Il Carnevalone

Alle ore 06:00 sfilata del Carnevalone per le vie cittadine. Alle ore 12:00 raduno dei gruppi in Piazza Roma.

Alle ore 18:00 Laser Show in viale Kennedy, seguito dalla sfilata dei carri. Alle ore 21:00 funerale del Carnevale e pira ardente.

Dalle ore 22:00 premiazioni e gran finale con DJ set di Rocco D’Elicio e Konfucio Voice, per una serata Back to ’90 e 2000.

Ecco le foto di ieri.