Gigi D’Alessio in concerto in Basilicata! Ecco quando

Ben quattro nuove date si aggiungono a grande richiesta al già fitto calendario di live del nuovo tour estivo di Gigi D’Alessio: oltre agli appuntamenti già annunciati, l’artista farà tappa:

il 12 luglio in Piazza Alfieri ad Asti,

il 16 luglio allo Stadio Viviani di Potenza,

il 2 agosto in Piazza della Vittoria a Ceriale (SV),

il 20 agosto all’Arenile del Porto di Peschici (FG).

Un emozionante viaggio che, dopo gli otto eventi speciali – tutti sold out – di “GIGI – UNO COME TE – L’EMOZIONE CONTINUA” in programma a giugno in Piazza del Plebiscito a Napoli, toccherà le più belle località d’Italia, da nord a sud.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di oggi su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

Gigi riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere”, e tanti altri ancora.

Ma ci saranno anche le nuove canzoni dall’album “Fra”, in uscita il prossimo 24 maggio, come il singolo appena pubblicato “NU DISPIETTO” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) che ha scatenato tra i fan il toto-nomi sull’identità misteriosa della voce di donna che si intreccia nel brano con quella di Gigi.

Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

I biglietti del tour, prodotto da GGD, Friends & Partners, in collaborazione con Sicily by Car, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali (info su www.friendsandpartners.it);

Di seguito il calendario aggiornato:

5 e 6 luglio PALERMO – VELODROMO PAOLO BORSELLINO

12 luglio ASTI – PIAZZA ALFIERI nuova data

16 luglio POTENZA – STADIO VIVIANI nuova data

17 luglio BARLETTA- FOSSATO DEL CASTELLO

19 luglio BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO

20 luglio SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) – FORUM EVENTI

21 luglio LANCIANO (CH) – PARCO VILLA DELLE ROSE

27 luglio LACCO AMENO, ISCHIA (NA)- ARENA SAN MONTANO

28 luglio CAMPOBASSO- AREA EVENTI SELVAPIANA

02 agosto CERIALE (SV) – PIAZZA DELLA VITTORIA nuova data

07 agosto CORIGLIANO ROSSANO (CS) – ANFITEATRO DE ROSIS

08 agosto DIAMANTE (CS) – TEATRO DEI RUDERI

09 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – TEATRO AL CASTELLO

11 e 12 agosto CATANIA – VILLA BELLINI

17 agosto GAETA (LT)- ARENA VIRGILIO

20 agosto PESCHICI (FG) – ARENILE DEL PORTO nuova data

22 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

24 agosto CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA