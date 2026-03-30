Finale col botto per Imma Tataranni girata a Matera: oltre 4 milioni gli spettatori incollati alla Tv! L’avete vista?

Ieri domenica 29 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in scena il gran finale di Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5.
L’ultima puntata della quinta stagione della fiction con Vanessa Scalera ha registrato un ascolto medio di 4 milioni e 511mila spettatori, chiudendo al 24,5% di share.
E sulle altre reti la gara non è da meno:
- su Rai2 era in programma lo speciale Per sempre Gino, che ripercorre la carriera e l’eredità artistica del grande cantautore italiano,
- mentre su Rai3 Presadiretta – Racconto criminale, condotto da Riccardo Iacona.
- Come ogni domenica su Rete4 andava in onda Fuori dal coro con Mario Giordano,
- mentre su Italia1 protagoniste erano le inchieste de Le Iene.
L’avete vista?