Il Comando di Polizia Locale dalle ore 8.00 di ieri, in via sperimentale, ha ripristinato il doppio senso di circolazione nel tratto di Via Lanzillotti fino all’incrocio di Calata San Donato e Via Pascoli (ovvero dal negozio dei cinesi Osanna a Officine Zizzamia).

Ecco l’ordinanza completa.

