È Sofia Miss Eleganza Basilicata 2025: complimenti!

Sofia Micca, 18enne di Potenza, studentessa di un istituto professionale ad indirizzo socio-sanitario incarna la classe e la raffinatezza lucane ed è la vincitrice del titolo di Miss Eleganza Basilicata 2025.

La finale regionale di Miss Italia dedicata al titolo che nel 1950 fu creato per premiare Sophia Loren si è tenuta domenica 24 agosto nel Teatro Peppino Impastato di Picerno, paese incorniciato dal verde e dedito all’agricoltura tradizionale e all’allevamento per la produzione di salumi, meta per escursionisti e amanti dei prodotti della terra.

Madrima è stata la picernese Allison Pinto, Miss Eleganza Basilicata 2024.

L’organizzazione è stata affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Picerno.

La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud che, da sempre vicino a tematiche sociali, ha portato sul palco una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema di questa edizione dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.

Ospite la possente voce del tenore Luigi Cutrone.

L’hair style delle aspiranti miss è stato curato da Garra Style Hair Beauty & Barbero e Hair Care di Laurino Alessandra per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Ecco le foto della bella Sofia.