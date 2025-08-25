Barriere architettoniche a Bernalda, la giovane Melissa con difficoltà ha avuto accesso alle giostre: “basterebbero degli accorgimenti per permettere a tutti di partecipare con gioia”. L’appello

Purtroppo ancora nei nostri paesi le barriere architettoniche rendono difficile l’accesso alle persone diversamente abili.

Scrive alla nostra redazione la giovane Melissa di Bernalda:

“Ieri ho partecipato con piacere alla festa patronale del mio paese, e ho fatto un giro in giostra con mio padre nel piazzale San Donato.

Vorrei però segnalare una difficoltà importante: l’accesso alle giostre non è agevole per chi, come me, si muove con una sedia a rotelle.

Non ci sono percorsi accessibili o pavimentazioni adatte, e muoversi tra le giostre diventa complicato e, a tratti, pericoloso.

Credo che basterebbero alcuni accorgimenti (come passerelle, o semplici rampe) per rendere la festa più inclusiva, permettendo davvero a tutti di partecipare con gioia.

Confido che questa mia segnalazione venga accolta come un contributo costruttivo”.

Anche la Redazione confida in un’attenzione sempre maggiore a questa tematica quanto mai attuale per poter semplificare con piccole grandi attenzioni l’accesso ai servizi a tutti i cittadini.