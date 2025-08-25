ULTIME NEWS

Barriere architettoniche a Bernalda, la giovane Melissa con difficoltà ha avuto accesso alle giostre: “basterebbero degli accorgimenti per permettere a tutti di partecipare con gioia”. L’appello

25 Agosto 2025

Purtroppo ancora nei nostri paesi le barriere architettoniche rendono difficile l’accesso alle persone diversamente abili. 

Scrive alla nostra redazione la giovane Melissa di Bernalda:

“Ieri ho partecipato con piacere alla festa patronale del mio paese, e ho fatto un giro in giostra con mio padre nel piazzale San Donato.

Vorrei però segnalare una difficoltà importante: l’accesso alle giostre non è agevole per chi, come me, si muove con una sedia a rotelle.

Non ci sono percorsi accessibili o pavimentazioni adatte, e muoversi tra le giostre diventa complicato e, a tratti, pericoloso.

Credo che basterebbero alcuni accorgimenti (come passerelle, o semplici rampe) per rendere la festa più inclusiva, permettendo davvero a tutti di partecipare con gioia.

Confido che questa mia segnalazione venga accolta come un contributo costruttivo”.

Anche la Redazione confida in un’attenzione sempre maggiore a questa tematica quanto mai attuale per poter semplificare con piccole grandi attenzioni l’accesso ai servizi a tutti i cittadini.