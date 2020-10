Coronavirus Italia: stabili ricoveri in terapia intensiva e decessi. Ecco tutti i dati

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Covid sul nostro territorio, a oggi, 2 Ottobre, in Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 2.499 nuovi casi di coronavirus, contro i 2.548 di ieri.

Nuovo record assoluto dei tamponi: oggi sono 120.301 (duemila più di ieri).

Il totale dei casi sale a 319.908.

I ricoveri in terapia intensiva sono 294, 3 più di ieri.

Stabili i decessi, oggi 23 (ieri 24), per un totale di 35.041.

I guariti sono 1.126 (ieri 1.140), e sono 229.970 in tutto.

Il numero delle persone attualmente positive sale di altre 1.350 unità (ieri +1.384), e il totale arriva a 53.997.

I ricoveri in regime ordinario sono aumentati di 45 unità (ieri 50), per un totale di 3.142, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 50.561, 1.302 più di ieri.a

