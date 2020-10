Matera protagonista in Belgio tra le Capitali Europee della Cultura presenti, passate e future! I dettagli dell’iniziativa

“Cultura per rigenerare le aree remote” è il titolo del panel promosso dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 nell’ambito della diciottesima European Week of Regions and cities, la Settimana europea delle regioni e delle città che si terrà a Bruxelles dal 5 al 22 ottobre.

Il panel, in programma martedì 6 ottobre dalle 11:30 alle 13:00, vede il coinvolgimento di quattro Capitali Europee della Cultura presenti, passate e future, provenienti dai quattro angoli dell’Europa: Kaunas 2022 (Lituania) da Nord, Matera 2019 da Sud, Plovdiv 2019 (Bulgaria) da Est, Galway 2020 (Irlanda) da Ovest.

Facendo leva sull’esperienza di queste città, il panel mira a definire il ruolo della cultura nelle aree remote o scarsamente popolate, ponendo la riflessione su alcune questioni: come la cultura può essere rigenerativa e qual è l’impatto in termini di attrattiva per gli artisti, costruzione di comunità e sviluppo futuro?

Possono i piccoli borghi essere il luogo ideale per ripensare e ridisegnare nuove pratiche culturali, tenendo conto anche delle restrizioni della pandemia Covid?

Al dibattito, moderato da Erminia Sciacchitano dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo italiano, interverranno Marilyn Gaughan Reddan, capo del programma di Galway 2020, Gina Kafedzhian, vicedirettore del programma della Fondazione municipale di Plovdiv 2019, Ana Kočegarova, responsabile del programma di Kaunas 2022, Rossella Tarantino Direttore Generale della Fondazione Matera Basilicata 2019.

Fra i 150 partecipanti al panel, che ha registrato il tutto esaurito, ci saranno policy makers, artisti, ricercatori, rappresentanti di istituzioni culturali.

L’European Week of Regions and cities è il più importante appuntamento annuale basato a Bruxelles durante il quale le città e le regioni mostrano la loro capacità di creare crescita e lavoro, implementando la politica di coesione dell’Unione Europea e dando prova dell’importanza del livello locale e regionale per una buona governance europea.

L’edizione 2020 si sviluppa in tre settimane successive, dal 5 al 22 ottobre, ciascuna dedicata a un tema: Potenziamento dei cittadini (5-9 ottobre), Coesione e cooperazione (12-16 ottobre), Europa verde (12-22 ottobre).

Programma completo su europa.eu/regions-and-cities.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)