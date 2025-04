Concorso Agenzia delle Entrate: 350 posti disponibili. Ecco i requisiti

L’Agenzia delle Entrate ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 350 funzionari per attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale.

Come spiegato da quifinanza, i neoassunti, che devono essere laureati, verranno inquadrati nella famiglia professionale dei funzionari giuridico-tributari.

I vincitori verranno presi in forze presso le Direzioni centrali grandi contribuenti e internazionale di Roma e Milano.

Il 30% dei posti è riservato a chi abbia un background militare:

volontari in ferma breve;

volontari in ferma prefissata;

volontari in servizio permanente;

ufficiali di complemento in ferma biennale;

ufficiali in ferma prefissata.

Il 15% dei posti è riservato a chi abbia svolto il servizio civile.

Si applicano inoltre le riserve di posti prescritte dalla legge per il diritto al lavoro dei disabili.

Per partecipare al concorso dell’Agenzia delle Entrate bisogna avere una laurea in:

Giurisprudenza;

Economia e commercio;

Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica;

Scienze dell’economia;

Scienze economico-aziendali.

Valgono anche i titoli equipollenti, conseguiti in Italia o all’estero.

La domanda di partecipazione al concorso va inviata esclusivamente sul sito inpa.gov.it, al quale si può accedere con Spid, Cie, Cns ed eIDAS.

I candidati devono essere inoltre in possesso di una Pec o di un domicilio digitale.

Le domande possono essere presentate fino alle 23:59 del 22 Maggio 2025.

Il costo della partecipazione è fissato in 10 euro.

La prova d’esame consiste in uno scritto con quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta;

diritto civile e commerciale;

diritto amministrativo;

contabilità aziendale;

elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati tributari;

lingua inglese (casi pratici da risolvere di natura tributaria e comprensione del testo);

conoscenza dei più diffusi programmi informatici.

Il calendario d’esame della prova scritta sarà pubblicato il 23 Giugno 2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul Portale InPa.

I funzionari giuridico-tributari dovranno occuparsi di gestire i rapporti con i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali, verificando innanzi tutto se vantano i requisiti per partecipare all’adempimento collaborativo.

Successivamente, dovranno curare e seguire tutte le fasi del rapporto con i soggetti aderenti.

Ma non solo: i neoassunti dovranno curare i rapporti con le multinazionali aderenti al progetto Icap in materia di transfer pricing e curare il processo di dialogo preventivo con le imprese residenti all’estero nell’ambito della Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, fra le altre cose.

Vengono inoltre richieste le seguenti soft skills utili:

problem solving;

impegno e affidabilità;

collaborazione e lavoro di squadra;

comunicazione;

organizzazione del proprio lavoro;

flessibilità.

È escluso dalla procedura concorsuale chi sia stato interdetto dai pubblici uffici, nonché chi sia stato destituito o dispensato oppure licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero chi sia stato dichiarato decaduto da un impiego statale per assunzione dovuta a presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

L’Agenzia delle entrate si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura, di procedere all’esclusione di chi abbia riportato condanne penali o provvedimenti equiparati ancorché non passati in giudicato o di patteggiamento.