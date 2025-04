Il Comune di Pisticci, nel rispetto del lutto nazionale per la scomparsa del Papa, comunica che il concerto “Donne in musica”, inizialmente previsto per il 26 aprile nell’ambito della Stagione Concertistica Città di Pisticci, è stato posticipato a Sabato 17 Maggio.

L’evento si terrà alle ore 20:00 presso il Santuario di Santa Maria La Sanità del Casale, a Pisticci.

Ecco la locandina con la nuova data.