Basilicata: “Un provvedimento atteso da tempo riconosce il valore e il sacrificio di tanti professionisti della sanità lucana”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della UIL FPL Basilicata:

“La UIL FPL Basilicata esprime grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio Regionale della legge sulle stabilizzazioni del personale sanitario già in servizio presso le aziende sanitarie lucane.

Un provvedimento atteso da tempo, frutto di un lungo percorso di confronto e di sensibilità istituzionale, che riconosce il valore e il sacrificio di tanti professionisti della sanità lucana.

La norma, a firma dei Consiglieri Pittella, Napoli, Polese e Morea, interviene per sanare una incongruenza normativa e offre finalmente una concreta possibilità di stabilizzazione al personale dipendente a tempo indeterminato in una qualifica professionale che, nel corso degli anni, ha maturato competenze e prestato servizio in altra qualifica a tempo determinato.

In questo modo, chi ha svolto funzioni in profili diversi, dimostrando professionalità e dedizione, potrà ottenere la stabilizzazione nel nuovo profilo, in linea con la propria crescita professionale.

Si tratta di un provvedimento di giustizia e di buon senso, che valorizza il lavoro e l’impegno quotidiano di tanti operatori che, con competenza e spirito di servizio, garantiscono ogni giorno il diritto alla salute dei cittadini lucani.

La UIL FPL Basilicata intende ringraziare il Consiglio Regionale per la sensibilità dimostrata e, in particolare, i capigruppo Morea e Napoli, che hanno sostenuto con convinzione un’iniziativa fortemente voluta dalla UIL FPL e depositata da oltre sei mesi.

Un percorso che oggi giunge al suo traguardo, premiando il lavoro sindacale portato avanti con serietà, competenza e spirito costruttivo.

Questo risultato dimostra che quando si lavora insieme, con responsabilità e nell’interesse dei lavoratori e dei cittadini, si possono raggiungere obiettivi importanti.

La stabilizzazione del personale non è solo una conquista contrattuale, ma un passo decisivo per garantire continuità, qualità e sicurezza ai servizi sanitari della nostra regione.”

La UIL FPL continuerà a vigilare sull’attuazione della legge e a sostenere tutte le iniziative volte a consolidare il sistema sanitario lucano, valorizzando le competenze di chi ogni giorno è in prima linea per la salute di tutti.